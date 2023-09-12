來自大陸的小紅書APP在年輕人間非常流行，但卻傳出詐騙案，台中市南屯區一名黃姓女子在小紅書認識一名自稱帥氣男公關的網友，對方不斷邀約見面，又要求購買2萬元點數認證身份等，幸操作購買時店員察覺有異報警，才阻止女子被騙。

26歲黃姓女子透過小紅書認識自稱帥氣男公關的網友，兩人相談甚歡，對方不斷邀約黃女見面，隨後黃女又接到自稱該公關經理來電，要求購買點數認證身分，且不斷恐嚇要去她家，黃女擔心自身安全遭受威脅，只好聽從該經理指示到南屯區某處超商購買2萬元點數。

因黃女邊接聽電話邊操作機台，店員覺得奇怪便報警，台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐陳照園及警員蘇子翔趕到現場，向黃女說明這是「假交友真詐財」的詐騙手法，詐騙集團會利用帥氣美麗的大頭貼、溫柔攻勢，假借交友騙取信任進而要求匯款或購買點數，如果被害人不從就言語威脅，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。

第四分局分局長李建興呼籲，詐騙集團常利用交友軟體先與民眾聊天建立感情，之後再以各種話術要求匯款至指定帳戶，造成無辜民眾財產損失，警方提醒民眾網路交友要謹慎，尤其來路不明之交友平台或涉及金錢交易更要提高警覺，若有任何疑問均可尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證，避免上當受騙。