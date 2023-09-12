有些人外表看似和善好相處，但想和他們深交卻不容易，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、雙魚座、牡羊座、天秤座、巨蟹座有一套自己的交友標準，雖然平時能與和平相處，但要走進他們的心比登天還難。

▍射手座

射手座看似熱情豁達，容易相處，其實他們對交友依舊有自己的標準，平時雖然與人相處甚歡，但射手內心可能沒把對方歸類為朋友，只是出於禮貌客套寒暄罷了。

▍雙魚座

雙魚座給人的第一印象多半是善解人意，很好說話，但等對方真正了解後，就會發現其實戒心極強，不喜歡與人深交，也不擅長說肺腑之言，他們可能會為對方排憂解難，卻不會建立深厚友誼。

▍牡羊座

牡羊座在生活中喜歡跟人自然熟識，他們跟任何人都能聊，雖然說建立交情容易，但若是真的想深交，卻很困難，在他們心裡，只有共同經歷過許多事的人才能成為摯友，不然就只能算是泛泛之交。

▍天秤座

天秤座情商很高，在相處過程中會優先考慮對方感受，但可別覺得多跟你說幾句，就真的能走進他們心裡；對朋友的選擇，天秤其實設立了極高的標準，除非是很喜歡的人，不然難以成為朋友。

▍巨蟹座

巨蟹座十分有愛心，在相處過程中不會吝嗇付出熱情。但與此同時，他們內心深處卻非常謹慎，很少對陌生人打開心房，若是想和巨蟹成為朋友，需經歷漫長的考驗才有機會。