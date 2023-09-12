家庭教育中心志工戴維新（右）榮獲「績優志工個人獎」，由教育部政務次長林明裕（左）頒獎。（高雄市教育局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市教育局家庭教育中心榮獲績優志工團隊獎。（高雄市教育局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市教育局家庭教育中心志工團已成立32年，提供夫妻間相處、親子間溝通等教育訓練，志工團隊來自各行各業，幫助不少家庭回歸家庭教育正軌。昨日教育部舉辦2年1度全國性推展家庭教育績優個人暨團體甄選，高雄市榮獲績優志工團隊獎、個人獎2項殊榮，表現全國最優，亦是32年來最佳成績。

教育部每2年舉辦1次全國性推展家庭教育績優個人暨團體甄選，今年選拔活動於11日在彰化彰基國際培訓中心舉行，由教育部政務次長林明裕親自頒授。

高雄市教育局家庭教育中心志工團已成立32年，位於高雄市新興區新興國小，提供市民夫妻、伴侶相處以及親子教育、溝通等服務，服務對象包含幼兒園、國小、國高中學生等學校家庭教育、針對家長的親職教育，進入婚姻前、嬰幼兒出生新手父母、或是中老年等婚姻教育等。

教育局指出，志工團隊來自各行各業，幫助不少家庭回歸家庭教育正軌；昨日榮獲今年教育部頒發績優志工團隊獎、績優志工個人獎2項殊榮，表現全國最優，亦是成立以來最優成績。

榮獲「績優志工個人獎」的志工戴維新表示，在家庭教育中心擔任諮詢服務志工已9年有餘，也是現任的志工隊隊長，除了協助提供家庭教育諮詢服務外，也參與行動劇團的演出，熱心公益，不遺餘力；最感謝的是家人的支持、中心的帶領，以及一群共同努力的志工夥伴們，也期許自己不忘初衷，繼續以服務為榮。

家庭教育中心代理主任李昆憲說，今年志工隊獲此佳績，是全體志工夥伴通力合作的成果，要特別感謝中心所有無私奉獻的志工夥伴，長期協助本市推展家庭教育相關業務，獲獎實至名歸，是高雄市的榮耀。

教育局補充，家庭教育中心提供「個別化親職教育諮詢服務」，走進社區、學校推廣家庭教育，相關資訊可洽家庭教育中心網站，或撥打家庭教育諮詢專線412-8185。