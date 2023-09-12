9月18日將舉辦國慶焰火試放，台中市府提供5處建議觀賞點。(台中市府提供)

9月18日將舉辦國慶焰火試放，當天周邊道路管制人車。(台中市府提供)

睽違9年，今年國慶焰火再度回到台中舉辦，除10月10日當天將有長達36分鐘的焰火秀，主辦單位9月18日將試放5分鐘，台中市長盧秀燕12日在市政會議表示，試放當天布彈區、落焰區都將實施人車管制，市府規畫5處試放建議觀賞點，也歡迎民眾若發現適合觀賞地點，可提供給大家。

盧秀燕表示，為了讓民眾能觀賞到好看的焰火秀，除目前推薦的中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等觀賞點，市府民政局、觀旅局等單位當天也會到場勘查，再尋找適合觀賞點，盼藉此分散人流。

盧秀燕指出9月18日晚間9點10分，將進行5分鐘、共1500發焰火彈試放，基於安全考量，當天中午12點到晚間9點半，中科路、啟航東路、啟航路等路段及中間範圍的「布彈區」將管制人車，另「落焰區」為中科路、凱旋路、敦化路周邊及中間範圍則從晚間8點管制人車。

交通局指出，配合國慶焰火試放，18日當天部分公車、iBike站點也將管制，其中，包括6、6副、25、88、525、綠4等路線公車都將改道；iBike站點包括經貿五僑大八街口站、自我體驗區、觸覺體驗區及敦化凱旋路口站、中央公園站都暫停營運。

除了國慶焰火活動，盧秀燕強調，台中市到年底活動不間斷，從9月底的台中國際踩舞嘉年華開始，接著還有台中爵士音樂節、新社花海暨台中國際花毯節等，今年疫情解封，活動都將恢復原有的盛況，邀全國民眾到台中共襄盛舉。