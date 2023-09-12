民國112年國防報告書今天公布，借鏡俄烏戰爭啟示、以及考量中共對台軍演威脅，軍方在建軍規劃原則中，除既有「不對稱作戰」，今年報告書新增「分散式指揮管制」，符合漢光39號演習想定重點。

國防部強調，將結合分散、可存活性、備援及跨域的指管通情監偵為原則，納入「五年兵力整建計畫」分年度執行，並配合武器更新，進行組織結構調整，以滿足未來防衛作戰需求。

國防部今天公布「民國112年國防報告書」，這是俄烏戰爭爆發、中共對台軍演後的首次國防報告書（前次於110年公布），格外受到重視。

在第2篇章「國防戰力」第2節「建軍規劃」中，國防部提到，面對中共區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點犯台能力日趨完備，如何發揮海島防衛地理優勢，並借鏡俄烏戰爭不對稱作戰啟示，在有限資源條件下，尋求合適建軍項目與戰備整備，期能快速提升可恃戰力，以有效遂行「防衛固守，重層嚇阻」的軍事戰略。

相較110年國防報告書，在建軍規劃原則中，除既有「不對稱作戰」外，新增「分散式指揮管制」，與剛結束不久的漢光39號兵棋推演、實兵演習的重點項目相符。

漢光39號實兵演習期間，編配各作戰區的陸海空軍，均演練分散式指揮管制；空軍也演練「天貂計畫」備援機制轉移，相關科目均是漢光驗證重點之一。

國防報告書說明，國軍評估敵可能作戰行動，針對共軍戰力採取不同的反制作為，綜合考量部隊戰力發揮的整體性，置重點於強化指管韌性與分散式指揮平台及共同作戰圖像，以增進整體聯合作戰效能。

國防部指出，依據「聯合戰力規劃要項」，以「遠距、精準、機動、無人化及人工智慧（AI）」之不對稱防衛韌性為目標，結合分散、可存活性、備援及跨域的指管通情監偵為原則，納入「五年兵力整建計畫」分年度執行，並配合武器更新，進行組織結構調整，以滿足未來防衛作戰需求。（編輯：郭無患）1120912