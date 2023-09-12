中華醫大新生分批進行CPR和AED操作大考驗。（曹婷婷攝）

大一新生必學什麼？這所學校先學救命技能！中華醫事科技大學今天新生訓練，2200位新生一律必須通過CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）的急救操作大考驗，讓這群大一新鮮人留下深刻印象，大一新生直呼「好特別、很有意義！」不僅學會正確急救技術，也能體會救人意義。

中華醫大將於明天開學，學校特地於開學前舉辦為期2天新生訓練活動，重頭戲就是循往例每位新生必須通過CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）的急救操作大考驗，展現學校培育醫事健康專業人才的特色。

中華醫大今年入學新生近2200人，在校長孫逸民、主祕洪明權、教務長張耀宗、入學服務處長姜泰安、研發長殷立德及學務長王素真、護理學院院長謝政蓉等師長帶領下，集體依照急救口訣「叫、叫、C、A、B、D」口令，完成CPR和AED急救正確操作。

護一乙李同學表示，以前曾在電視看過有人在海邊溺水，旁人緊急施行CPR，今天在師長和專業護理師指導下，親自上場操作，正確掌握手勢及壓胸位置點，未來希望在護理學習之路更加用心，也能學到更多救護技巧。

孫逸民表示，中華醫大系科特色大多和醫事健康專人才培育有關，所以新生訓練安排CPR和AED急救操作大考驗，期盼每位華醫新鮮人在學習操作過程中，學會正確急救技術。