民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。（本報資料照片）

超思爭議連環爆，巴西進口雞蛋5月底裝船，卻標示9月製造，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，雞蛋羅生門越演越烈，雞蛋到底放了多久？到底還有多少祕密沒說清楚？呼籲農業部應將進口雞蛋的處理程序、保存條件公開說明清楚，還給民眾安心選擇雞蛋的權利。

邱臣遠指出，雞蛋羅生門越演越烈，先有國內雞蛋產業生產失調、後有產銷及管理層層缺失欲蓋彌彰，最近超思進口蛋又有秘密沒說清楚，再度被踢爆巴西進口雞蛋最晚一批貨是在5月30日裝船，進口後製造日期卻標示9月6日、保存期限10月5日，超過132天，而遭質疑可能爆發食安隱憂。

邱臣遠表示，目前台灣新鮮蛋一般保存期限僅4周，而進口雞蛋保存期限規定是什麼？到底可以保存多久？食藥署與農業部至今都說不清楚。根據農業部回應，食藥署食品包裝規定，製造日期就是洗選日期，並稱巴西蛋有塗食用蠟，可保4個月，但在回應保存日期至10月5日是否有違反規定時，農業部卻迅雷不及掩耳，又把問題推給食藥署。作為專責進口蛋的機關，農業部為何自己搞不清楚到底有沒有違反規定？這又讓民眾如何信任農業部有紮實的邊境檢驗？

邱臣遠說，另一方面，食藥署表示，「五月底啟運的雞蛋只能販售到九月底，除非後端再進行加工，且經證明可以保存更久」，意即現在市面上保存期限至10月5日的巴西進口蛋，有效期限只至9月底，除非農業部提出證明，否則必須一律依限於9月底下架。但更嚴重的問題是，農業部到底有沒有掌握，巴西蛋在裝船前，到底已經放多久？

邱臣遠認為，農業部與其上演踢皮球大賽，不如趕緊提出證明和民眾說清楚，這批5月裝船、9月洗選的雞蛋，是否有掌握真正已經存放的天數？是否有任何佐證資料可以證明10月5日的保存期限是符合規定的？此外，農業部也應將進口雞蛋的處理程序、保存條件公開說明清楚，包含冷藏溫度、雞蛋等級品質、是否有搭配噴蠟等，還給民眾安心選擇雞蛋的權利。