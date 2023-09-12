超思公司資本額僅50萬元，卻獲農業部核准從巴西進口8800萬顆雞蛋，如今回顧過程爭議不斷。（國民黨團提供）

超思公司資本額僅50萬元，卻獲農業部核准從巴西進口8800萬顆雞蛋，如今回顧過程爭議不斷，在野持續猛攻。國民黨團今召開記者會，再揭露今年3月21日還有另一場專案進口雞蛋說明會，質疑是否由特定廠商參加，且疑點越來越多，農業部甚至針對立委索資「已讀不回」，到底在遮掩什麼？

國民黨團首席副書記長李德維說，農業部長陳吉仲說不清超思進口巴西雞蛋的歹戲，每日一直拖棚，縱使陳吉仲拿出所謂的「證明」，卻又爆出更多的疑點。

他進一步揭露，除了經濟部國貿局在今年3月10日、農業部在3月14日分別召開雞蛋進口說明會，現在又有傳聞稱，3月21日又召開了一場說明會，到底有哪些人參加？說明會內容又談了些什麼？其中關稅與營業稅由政府來吸收，是何時定案？還有其他貓膩嗎？還是讓特定業者，有不同的「內容」？

李德維批，追根究柢在於農業部，為何讓一家資本額僅有50萬元的公司，能夠拿到進口8800萬顆雞蛋的標案？農業部一天不說清楚，國民黨團會一直追查下去，他呼籲農業部誠實以對，好好把事情來龍去脈說清楚。

國民黨立委賴士葆表示，農業部「蛋蛋危機」持續延燒，部長陳吉仲卻一直迴避，沒說真話、說謊、甩鍋，還稱雞蛋有效起算日就是裝船日，巴西這麼大的國家，距離台灣至少要6周航程，運到台灣還要洗選後裝盒上架，這些都是時間，但陳吉仲卻選擇甩鍋、愚弄百姓。

賴士葆指出，立委本於職權監督政府施政，去文部會索取相關資料，要求提供巴西雞蛋的來源，弄清是否為禽流感疫區，但站在關注人民食安立場，陳吉仲反而始終蓋牌，關務署再配合演出，淪為政治打手、黑箱作業，始終不願提供相關資料，一直用《關稅法》第12條阻擋立委索取資料，根本就是欲蓋彌彰。

賴士葆說，農業部不願提供超思從巴西何處進口雞蛋，耗費相當力氣，才從已知的資訊中，研判超思可能進口的巴西雞蛋，來自南里約格蘭德州，但這個州在6月7日，已經被巴西農業畜牧部列為四個禽流感疫區的其中一個州。但農業部1月訂出輸入檢疫規定，輸出國於蛋品輸出前28天需未發生禽流感，還特別強調「以全新或經適當清潔之容器裝運，前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理」，農業部自己訂的條文這麼清楚，居然進口蛋上還沾有屎？

此外，澳洲農漁畜牧部在今年9月公告，因澳洲維多利亞州（Victoria）發生禽流感，台灣已經禁止該州雞蛋輸台。賴士葆點出，禁止澳洲禽流感雞蛋進口的標準是以州為主，但巴西卻用「養雞場」為標準，農業部、防檢局更硬拗養雞場也是地區。

國民黨立委游毓蘭也指出，陳吉仲9月6日曾說，對於遴選進口業者的第一條件是「有將雞蛋進出口至日本、新加坡等『出口經驗』的業者」，9月10日的臉書文中提到的卻是超思自日本「進口」7680箱雞蛋的實績。

游毓蘭進一步點出，超思檢疫證明書中看不到「報關單號」，出口經驗在哪裡？陳吉仲到底想遮掩什麼？又為何不敢秀出報關單號的資料？且陳吉仲公布超思在去年11月14日，從日本進口雞蛋，卻能夠立刻發給檢疫證明書，但日本去年10月開始到今年3月，爆發禽流感疫情，如果這張檢疫證書是真的，進口如此數量龐大的禽流感地區的雞蛋，竟在一天之內，就可以完成檢疫和發證，農業部又把國人食安、健康放在哪裡？

針對農業部昨日澄清，「進口雞蛋有效期限應依出口國來源場之標示」、「最後一批巴西進口雞蛋的裝船日為5月底」，又說「後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月。」游毓蘭說，就算把農業部的澄清新聞稿當真，遭外界揭露的巴西蛋的保存期限是到10月6日，即便依照農業部的說法4個月來回推，巴西農場的生產日期也應該是6月6日，但農業部卻又說，最後一批巴西進口雞蛋的裝船是在5月底，難道是巴西的母雞帶到船上下蛋嗎？

游毓蘭說，由於有太多疑點，國民黨團多位立委向農業部索取資料，全都已讀不回，農業部到底在遮掩什麼？有甚麼隱情？還是劇本還沒寫好？她痛批，超思公司進口巴西蛋事件，就像一齣由農業部擔任導演的連續劇，每天都有不同的劇情；從超思公司背後的股東、超思的進出口資格、畜產會與超思公司之間的費用、產地禽流感與進口檢疫、巴西蛋的存放時間、畜產會向農業金庫借貸等等諸多問題，始終說不清。