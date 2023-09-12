台中市一名張姓婦人，日前接到自稱股票推銷的電話，她與對方互加LINE，對方稱可幫其操作投資期貨，可以獲取高額利息，且曾經有人因此獲利新臺幣20萬元，於投資前對方主動匯款3筆小額獲利的款項至張姓老人帳戶內，之後對方卻稱老婦人投資失利需給付新臺幣37300元，老婦人前往銀行匯款時，所幸被銀行行員機警發現有異，立即通報派出所員警到場關心，成功保住老婦人荷包。

台中警一分局民權派出所警員廖聖瑋、葉佳宜，日前巡邏時接獲轄內銀行來電稱，有一位張姓老婦（78歲）疑遭詐騙集團所騙，需要員警到場協助。張姓老婦在現場表示被對方告知投資失利，稱須匯款新台幣37300元至指定帳戶；行員察覺張婦匯款帳戶為虛擬帳戶且非公司戶，因而立即向警方報案。

據了解，張姓老婦尚未投入資金前隨即獲利三筆款項且均有入帳，因近日被通知發生虧損才依照對方指示匯款，對方卻稱只能到ATM匯款，廖、葉二員發現張姓老婦之說詞有諸多疑點，現場告知張姓老婦近期許多投資股票及虛擬幣匯款遭詐騙之案例。

員警並告知張姓老婦這是詐騙集團慣用的伎倆，並協助張姓老婦在手機上安裝Whoscall(辨識陌生來電)的APP，進而發現對方來電之電話號碼皆為詐騙電話!張姓老婦始恍然大悟，認清係詐騙集團所為，事後不斷向員警表示：「謝謝你們，謝謝你們的關心。」因為有員警之幫助，才得以保住辛苦留下的積蓄，銀行亦協助將張姓老婦所獲之三筆款項退回原所屬帳戶。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，近期在臉書、Instagram或Youtube廣告常有免費領取飆股的廣告，並伺機要求加入投資老師的LINE可免費領取股票或AI診股當作幌子，有些前期小額獲利可出金，待吸引民眾大額投入資金匯款後欲提領出金時，對方即失聯、關閉網站或以各種名義要求民眾匯款，若有遇上述情事可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免受騙。