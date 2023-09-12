新竹縣關西鳳山溪0612汙染事件，被重罰的艾斯巴達公司，消極不清除汙泥，環保局向中央提報緊急應變計畫經費，上周清出13溪流受汙染底泥13袋太空包重約12噸，持續加強監測飲用水及河川水質，保障關西新埔民眾用水安全。

環保局長蕭宏杰12日在縣府主管會報指出，該局應地方民眾要求，將艾斯巴達公司坡邊消波塊移開，清除下方的底泥，4日到現場勘查水位高度足以執行清除底泥工作，從5日到8日連續4天已將泥清除完畢，現場也無臭味。

蕭宏杰說，這次處理範圍自艾斯巴達公司邊坡下底層及消波塊內土壤，現場吊離汙染處的消坡塊後，向下挖除河床底泥約1公尺深土層，以確保徹底清除汙染物。

在清除汙染物作業前，分別在施作點下游20公尺及80公尺處，架設多層吸油索進行吸附作業，以避免作業期間有汙染物外洩造成二次汙染，8日再針對潮音禪寺鄰岸下方等處勘查，也確定無受汙染，完成本次應變作業。

蕭宏杰說，這次清除作業共清理出13袋太空包汙泥，12日上午也派員前往執行監測及採樣溪水及底泥，確保受汙染底泥已清除完畢。而從6月至年底12月，每月仍會繼續加強監測鳳山溪水質及自來水廠飲用水採樣，保障關西新埔用水安全。