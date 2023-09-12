嚴選好吃的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，有漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮干貝、鬼頭刀魚排、鯖魚片、花枝丸，及久未登場的午仔魚和飛魚卵香腸。（吳佩蓉攝）

由蘇澳區漁會總幹事陳春生、理事長蔡源龍及常務監事李政祈（左至右）現場品嘗美味海鮮。（吳佩蓉攝）

中秋節將至，家家戶戶除了吃月餅、賞月外，少不了烤肉活動，蘇澳區漁會特別推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，不僅有透抽、午仔魚、生鮮干貝等澎湃海鮮，還加贈1盒白蝦，預購限量1500盒，且在漁會LINE生活圈前300名訂購者享有折扣；漁會表示，歡迎鄉親預購經濟實惠的禮盒，以提高漁民收入跟推廣在地漁產品。

漁會為消費者嚴格把關，推出嚴選好吃的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，有漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮干貝、鬼頭刀魚排、鯖魚片、花枝丸，及久未登場的午仔魚和飛魚卵香腸，漁會估計整盒市價要1980元，預購價只要1780元，還加贈一盒300克的白蝦，限量1500盒；此外，亦有白腹鯖魚片禮盒限量優惠價可選購，相當實惠。

漁會總幹事陳春生表示，不僅中秋節推海鮮禮盒，不同季節也會推廣不同在地漁產品，像是油脂豐富的白腹鯖魚片、鬼頭刀、黑鮪魚等，尤其有罐頭屆「愛馬仕」美稱的黑鮪魚罐頭，可作為沙拉、前菜，簡單料理就能烹調出與眾不同的鮮味；今年禮盒重點是久未推出超彈牙的飛魚卵香腸和肉質綿密的午仔魚，且特別加碼1盒白蝦。

陳春生說，希望藉由預購禮盒刺激大家的買氣，也能鼓勵民眾多多品嘗國內自產的漁貨，以提高漁民的產值，不受外來因素影響；漁會也會持續推廣食魚文化的重要性，未來漁會走向也會把鯖魚推廣在學校的營養午餐上，讓孩子從小就能品嘗鮮美海鮮。

漁會說明，有興趣的民眾可至蘇澳區漁會網路商城https://www.afish.com.tw 預購，也可撥打服務專線（03）9972808洽詢；另，鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費，宅配出貨日期為9月18至22日，歡迎鄉親踴躍預購。