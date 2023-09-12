馬來西亞首相安華擬制定禁止稀土原料出口的政策，認為非輻射性的稀土元素將成國家新的成長資源。學者分析，稀土被視為重要戰略資源，安華此舉是基於國家利益和國內政治需要。

安華（Anwar Ibrahim）昨天在國會提出主題為「永續性、繁榮與高收入的馬來西亞」的第12大馬計畫期中檢討報告，內容有強化永續發展、建立福祉社會與實現高所得國家等3大重點工作。

馬來西亞媒體「星洲日報」報導，安華政府將草擬新的國家礦業政策，以永續發展等原則為基礎，推動發展礦業工業，這項政策將作為維護森林保留區與維護開採礦等活動的原則。

安華強調，稀土行業預計2025年將為國內生產毛額（GDP）創造馬幣95億令吉（約新台幣649億6933萬元）貢獻，並提供7000個就業機會。

對於安華擬禁止稀土原料出口，大馬熟悉地緣政治的時事評論員黃振峰今天告訴中央社記者，馬來西亞出口到他國的礦產一定都簽買賣合約，不論大馬政策如何制定，還是馬上要執行禁止稀土出口政策，後續仍有許多事情要處理，無法「喊停就停」，必須要有後續的配套措施。

他強調，稀土被許多國家視為重要戰略資源，尤其在當前地緣政治格局下，強化關鍵礦物供應鏈甚關重要，稀土就是其中之一。

馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所（Institute of China Studies）高級講師李志良（Karl Chee Leong Lee）表示，安華擬制定禁止稀土原料出口政策以避免資源開採與流失，是基於「國家利益和國內政治的需要」。

馬來西亞礦物及地質科學局今年曾在10州的29個地區，發現1610萬噸的非放射性稀土元素含量，市值達馬幣8096億令吉。大馬官員說，這10州是柔佛、吉打、吉蘭丹、麻六甲、森美蘭、彭亨、霹靂、砂拉越、雪蘭莪和登嘉樓。

大馬媒體報導，稀土被稱為綠色工業革命，諸如電動車、風力發電、智慧手機、導彈生產等都會用到稀土，但開採方法卻對環境和人類造成破壞性影響。

（編輯：郭中翰）1120912