預計在水手3連戰回歸的大谷翔平12日忽然被移出先發名單，天使總教練內文（Phil Nevin）原先把大谷排在第二棒DH，但臨時又改成穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）擔任DH，將大谷移出先發打線。內文解釋說：「他暖身結束，完成所有的治療，在打擊籠裡揮棒然後感覺沒有回到100%狀態。他告訴我今天還不到時候。」

天使月初慘遭運動家橫掃，大谷翔平接著在對戰金鶯的賽前打擊發現右側腹斜肌緊繃，一連缺陣3場金鶯系列賽、4場守護者系列賽，對戰水手是他連續缺陣的第8場比賽。天使不打算將大谷放入傷兵名單，他只是輕微肌肉發炎，球團決定逐日觀察避免他真的受傷。

大谷季外就要成為自由球員，他身披天使戰袍的比賽已經開始倒數了，現在傳言「神鱒」卓奧特（Mike Trout）也可能考慮離開球隊。美國廣播主持人羅斯（Chris Rose）在節目上談論天使的失策，「天使沒有賣掉大谷翔平是個錯誤。」今年交易大限前（8月1日），外界估計天使有25%可能性賣出大谷來換取重建的資本，結果天使決定補強陣容來個最後一搏，迎接了悲慘的失敗。

天使近況回穩，大谷缺陣期間雖然遭到金鶯3戰橫掃，後面3勝1負在主場擊退守護者，此戰打到延長賽11局又以8比5戰勝水手。