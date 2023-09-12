行政院長陳建仁致贈紀念品給澎湖輪船長。（許逸民攝）

贈送澎湖輪模型儀式。（許逸民攝）

澎湖輪開航典禮，來賓合照。（許逸民攝）

實質已開航多日的澎湖輪，今早在馬公港舉行開航典禮，前後任行政院長蘇貞昌、陳建仁都到場，只是負責營運的台航還是準備不周，除了因典禮冗長造成延誤外，更讓船上旅客不滿的是，連便當、泡麵都不夠賣，害旅客被迫餓肚子。

不過，台航可能也聽到旅客不滿聲音，原本是經濟航速18節，在下午近一時許總經理廣播宣布，已經全車以21節加速，將準時抵達高雄。

澎湖輪開航典禮原在5日要舉行，但因遇上海葵颱風搗亂，而延至今（12）日舉行，地點也由高雄港移往馬公港。而澎湖縣政府為慶祝這肩負行駛馬公高雄航線的新船，接下這藍色公路重任，照常聲勢浩蕩在馬公港碼頭舉辦開航典禮，並邀請前後任行政院長蘇貞昌、陳建仁與交通部航港局等到場，並依循古禮擲吉，但把拋擲炸棗、麻糬改為排隊分送。

而澎縣府會，除了縣長陳光復、副縣長林皆興，因需陪同行政院長陳建仁視察海淡廠二期工程走不開外，餘也在典禮後，聯袂搭乘10時30分啟航的澎湖輪前往高雄，體驗新船舒適度。

一般旅客反映都不錯，除了船速沒提升，跟舊船台華輪差不多外，咸認船艙舒適度大幅提昇，冷氣不錯，空氣中也沒有油味。

只是載運238名旅客由澎湖前往高雄的澎湖輪，因錯估形勢，準備的180元便當和碗麵都遠不及需求，害部分旅客餓肚子，而引發抱怨。