新竹縣文化局鼓勵民眾多閱讀，擴大推動計次電子書服務，「Ｅ見鍾情─計次電子書閱讀無界限 」9月開跑，只要持有新竹縣公共圖書館借書證的民眾，可使用手機、平板或電子書閱讀器，登入HyRead電子書店、台灣雲端書庫及其他縣市合作平台，就可無限暢讀電子書！

縣長楊文科表示，新竹縣鼓勵民眾閱讀盡了非常大的心力，購買書籍經費自他上任前1年只有300多萬元，逐步提升至今已逾3000萬元，代表竹縣在購書方面毫不手軟，更進一步推動「Ｅ見鍾情─計次電子書閱讀無界限」，鼓勵民眾閱讀電子書籍，而且是無限暢讀，只要進入系統平台登入後，想讀多少書都可以！

文化局長李安妤表示，該局為提供更多元化的電子資源服務，逐年增購各平台買斷式電子書、FunPark電子繪本、互動式電子書、視界電影院公播放映室、書法及視聽影音資料庫，提供各年齡層讀者豐厚閱讀資源，在文化局圖書館設有場域式電子書，供讀者於館內登入Hami書城APP，享受2小時無限暢讀書報雜誌，廣獲好評。

此次配合文化部政策，擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫，爭取到600多萬預算，原本每人每月借閱電子書上限為10本，現在只要到相關網站及平台，以新竹縣公共圖書館借閱證帳號密碼登入後，都可盡情閱讀電子書無上限。

李安妤並指新竹縣自2020年起與新竹市、台北市、桃園市及苗栗縣等縣市，啟動一證通服務，除了新竹縣合作的「HyRead電子書店」及「遠流臺灣雲端書庫」2個平台外，只要擁有新竹縣閱讀證的帳號密碼，就可享用其他縣市的電子書資源，歡迎尚未辦證者透過網路辦證，一起悠遊電子書海。