搭飛機出國旅行，最怕碰上人到了目的地，行李卻因故延誤或遺失，導致全部行程都被打亂。上周末一架從瑞士起飛的班機就發生這樣的意外，機上一百多名旅客下飛機後，苦等2個多小時才得知行李「沒有跟來」，而航空公司則把原因歸咎於「人手不足」。

根據《海峽時報》、航空新聞網站「簡單飛行」報導，這起事件發生在上周六，一架瑞士雪絨花航空（Edelweiss Air）班機原訂傍晚5時10分從蘇黎世機場起飛、前往西班牙北部大城畢爾包（Bilbao），卻因為「地勤人力短缺」，飛機整整延誤1個多小時才得以起飛。

離譜的是，航空公司當時評估狀況後，決定不等地勤了，便在「沒載行李」的情況下起飛。但機上旅客卻沒有接到通知，導致一百多人下了飛機，在行李區傻等2個多小時。其中一位乘客怒批：「我們的假期被毀了。」

代表雪絨花航空執飛這趟航班的瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）表示，當時出於載客需要，飛機只好趕緊起飛，以便在機場關閉前把畢爾包的乘客載回瑞士，但並未解釋為何沒向乘客善盡告知責任。

根據雪絨花航空的政策，一般而言，公司會在24小時內將遺失的行李送回旅客身邊，並對造成的不便做出賠償。據知名航空服務調查機構Skytrax分析，瑞航在2023年全球最佳航空排名中位居第12名。