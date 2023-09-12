乳癌是我國女性癌症發生率首位、死亡率第三位，每年奪走逾2000條性命。國內提供45歲到69歲女性每兩年一次免費乳癌篩檢，但據統計有3成5符合資格者未曾接受篩檢。醫師提醒，早期乳癌通常摸不到，需藉由乳房攝影揪出可疑的病灶，多數患者發現時都是早期癌症，治癒率超過9成，呼籲符合資格的女性定期篩檢。

美國癌症協會將每年10月訂為「粉紅十月」國際乳癌防治關懷月。國健署長吳昭軍指出，癌症是可以早期發現、早期治療的，尤其女性乳癌早期治癒率可達9成以上，甚至100％可以治好，但到了第四期只剩下3成，而國內經由篩檢發現乳癌的患者，超過6成都是早期，因此呼籲符合資格者善加利用。

「以前認為及早發現、及早治療只是口號，當這件事發生在我身上，才知道真的非常重要。」黃小姐從45歲開始每兩年接受免費乳癌篩檢，去年發現有異狀，拿報告到醫院檢查診斷為乳癌第二期，經歷20次放療後，順利於今年初重返工作崗位。她得知早期乳癌的治癒率很高，因此對治療很有信心，並呼籲女性同胞要更愛自己，每兩年定期接受篩檢。

中華民國放射線醫學會醫師賴亦貞指出，早期乳癌通常摸不到，需要藉由乳房攝影找出可疑的鈣化點或腫塊，而檢查過程中壓迫是無可避免的；如果擔心疼痛，建議可以避免月經期間、選擇月經結束後來檢查，而現在許多醫療院所備有新型機器，可減少乳房壓迫不適，請放鬆心情，遵照放射師指示完成檢查。

45到69歲是乳癌發生高峰，目前國內提供該年齡女性每兩年一次免費乳癌篩檢。台灣乳房醫學會榮譽理事長曾令民指出，平均每17個篩檢陽性個案，就能找出1名乳癌患者，比例相當高；如果篩檢結果為0級，代表檢查不完整，無法獲得有效結論，而4、5級代表有惡性疑慮，這三種情況務必盡早攜帶篩檢影像光碟片、紙本報告和轉診單，到醫療院所進一步檢查。

乳癌防治基金會董事長張金堅指出，乳癌治療方式多元，現在是精準醫療的世代，未來朝向個人化，更注重存活者的生活品質（NESS），均衡飲食（Nutrition）、運動（Exercise）、良好睡眠（Sleep）、減輕壓力（Stress），如果樣樣具備，就能達成健康快樂（Wellness）。