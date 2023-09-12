公布0-22投資未來世代政策發表會 賴清德喊出：「我挺你 做自己」。曾薏蘋攝

民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策「0-22 投資未來世代」。賴清德今花45分鐘闡述，「0-22 投資未來世代」在觀念上，與以往單純扶助弱勢的社會福利不同，用投資國家未來的視角，希望建立全方位的社會支持體系，提供0-22歲世代優質、公平的教養資源，讓人人都有機會適性成長，成就更好的自己，國家就會更好，「我挺你，做自己」。

賴清德強調，「0-22歲，投資未來世代」將依據0-6歲、6-18歲、18-22歲三個不同需求的年齡層與家庭規劃全方位社會支持體系的具體方案；「0-6歲」將擴大社會支持，建立平價、優質、普及的托育體系，擴大幼兒園公共化、準公共化及非營利幼兒園的政策，給年輕父母更多幫助。

他說，0到6歲的5大對策為一逐步增加公共化比例，讓0-3歲家外送托率達到OECD國家36％水準；二增加0到2歲托育費用補助，以第一胎為例，使用公托者補助增加補助1500元，提升至7000元，第二胎補助8000元、第三胎補助9000元。

他說，第一胎若使用準公共托嬰及保母服務者，補助增加補助4500元，從現行每月8500元提升至1萬3000元、第二胎補助1萬4000元、第三胎補助1萬5000元。

賴清德表示，未來希望降低0到2歲費用占家庭支出，希望降到5％到10％。

至於強化托育品質，他說，落實調降各年齡層托育師生比，目前「2到6歲」師生比是1比15，未來會調降到1比12；「0到2歲」由現行1比5到1比8調降到1比4。

提到兩面向落實改善少子化，他說，第一是有身體因素，政府將提供人工生殖補貼；第二是經濟因素，0-6歲每個階段政府皆完整的給予補助。至於「6-18歲」：建立公平、均優、多元的教育體系，全面落實高中職免學費、推動高中職的均優化及社區化，學習資源相對缺乏的區域，讓高中職結合大專校院的學術資源、培養全球化數位化公民、推動雙語教育、研擬身心適應假、擴大特教投資以及友善校園環境等。

賴清德提到，積極支持年輕人心理健康，針對高風險個案輔導，政府也將研擬身心適應假，尊重孩子自主調適身心情緒；針對特教品質提升，「未來國家要推動文明社會，不能遺落任何人」。目前小學到高中階段、擁有特教資格的學生約有11萬人，政府將挹注資源，擴大特教投資、教學輔導、提升特殊教育品質，讓特教生從就學到出社會都受到政府完整的照顧。

針對友善校園學習環境，賴清德將從五個面向改善，他說，包含積極預防校園霸凌及反毒、增加校園性平觀念的宣導、改善校園周邊治安死角及交通問題、協助社經弱勢的學生以及新住民的學生，來達到更加友善的校園學習環境。

「18-22歲」部分；他說，政府將制定「青年政策白皮書」，多元支持青年發展，提升高等教育、技職教育品質，並回應青年居住需求，保障青年勞動權益、提升薪資水準、改善工作環境等。例如除了每年定額補助私⽴⼤專校院學⽣3.5萬學雜費，私⽴⼤專⽣經濟弱勢減免額度最高可達5萬5千元。

賴清德說，蔡英文總統上任後月薪及時薪分別調升了37.3％ 與 52.5％，未來他將完成持續推動最低工資法立法、精進「青年安心成家優惠貸款」等。居住問題部分，賴清德預計將在蔡英文總統執政基礎上，擴大社會住宅、包租代管及租金補貼到100萬戶，並能夠因應現行台灣社會八十幾萬戶的租屋需求數量。

國政召集人、青平台基金會董事長鄭麗君致詞時表示，賴清德主席提出的國家希望工程，讓0-22歲的未來世代，從托育、教育、就業到居住，一路都能得到國家的支持，總體目標就是為了讓下一代迎向更有希望的未來，因為「投資下一代，就是投資台灣未來」。擴大投資「0-22歲」，是台灣走向創新型社會、公義社會的雙重關鍵。「越公平的社會，越有利於創新」。

鄭麗君說，在蔡總統執政時期奠定的良好基礎上，賴清德今提出的國政藍圖，更彰顯三大核心主軸，包括降低家庭負擔、提升教育品質，以及針對年輕人在就學、就業、居住與身心健康等各方面權益，全力支持。「這是國政藍圖，更是民主社會的理想樣態」。

臺大社會系教授林國明則說，「0-22投資未來世代」是一個跨領域，同時注重「公平、均優、多元」三大主軸目標的政策主張。

彭婉如文教基金會王兆慶則表示今日公布政策有兩大亮點。一是0-2歲托育費用再降低。二大是彈性育嬰假制度納入研議。