凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，完善的「個人帳務管理」與有意識的「投資實踐」才是真正的生活理財場景，今年七月凱基證券領先業界推出「1對1專家陪跑」諮商服務，即提供一站式投資理財解決方案(One-step Investment Solution)，包含需求探詢、風險適配、資產配置、投後管理等完整流程，且採用企業級視訊軟體進行1對1理財諮商，真正做到「Anywhere, Anytime」，幫助用戶在快速變遷的數位時代下學會自己釣魚，不僅幫助投資人降低資訊不對稱、強化投資能力，更能避免掉入詐騙風險。

阮建銘指出，專業財管團隊深入對話後發現「1對1專家陪跑」申請用戶並非僅是預期之投資初航者或迷航者，其中不乏專業投資者、社會新鮮人，甚至還有今年的準大學生，各種諮詢內容包含「我朋友都賺的比我多，我想要學習正確理財」、「我幫孩子報名專家陪跑」、「我剛考上大學，不想一輩子上班」、「我之前都是投資虛擬貨幣」等，不管是進階交流還是想要盡早開始投資理財，我們都相當榮幸能給予具體支持。

凱基證券「1對1專家陪跑」財富管理創新服務提供為期兩個月8堂免費視訊諮商，並遴選以往僅服務高資產客層的資深理財顧問，該服務不僅響應全民投資熱潮，更採用視訊理財提供諮商，充分體現D2C(Direct-to-Consumer/Citizen)與OMO(Online-Merge-Offline)。