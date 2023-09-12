陳姸霏在《人選之人》演技受肯定，入圍韓國釜山亞洲內容大獎最佳女配角。（公視提供）

陳姸霏在《人選之人》飾演戴立忍、李之勤的女兒。（公視提供）

台灣國際獎項再報佳績！韓國釜山舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA ＆ Global OTT Awards）12日公布入圍名單，台灣公共電視與大慕影藝共同出品的影集《人選之人—造浪者》（《人選之人》）入圍最佳OTT原創內容（Best OTT Original），主演陳姸霏則入圍最佳女配角，獲知將與包括演出《黑暗榮耀》受矚目的林智妍競逐同一獎項的喜訊，她還緊張到倒吸一口氣。

陳姸霏在《人選之人》飾演女大生，也是戴立忍飾演的立法院長趙昌澤的女兒，獲知入圍最佳女配角喜訊，她竟緊張到驚呼：「天啊！吸吸吐～好開心好緊張！《人選之人—造浪者》的之之（我本人）入圍了！，充滿感動與緊張也好幸福，真的！」她謝謝亞洲內容大獎肯定，也謝謝導演、謝謝劇組的大家，還有所有給她機會，也幫她充電的人事物。

陳姸霏將與亞洲優秀演員共同競逐女配角獎項，包括演出《黑暗榮耀》受矚目的林智妍；演出《舊案尋兇》，有「小孫藝珍」稱號的景收真；以及日劇《相撲聖域》的忽那汐里、《Delete》泰國演員Charlette Wasita HERMENAU等。

《人選之人—造浪者》由製作人林昱伶、江承恩與導演林君陽攜手，知名劇作家簡莉穎、曾擔任選戰文宣幕僚的厭世姬編劇。林昱伶獲知入圍，高興地表示「非常非常開心《人選之人》不僅透過OTT平台在全世界被看見，還能前進韓國受到評審關注，期待透過亞洲內容及全球OTT大獎入圍，能把《人選之人》這部充滿台灣在地風貌的作品帶到更遠的地方」。

公共電視總經理徐秋華感謝共同攜手的大慕影藝等好夥伴，她說「謝謝一起參與『造浪』的製作、演職員團隊，這部戲劇我們與國際平台Netflix合作、讓全球觀眾都能看見台灣的民主日常，以及台灣社會的多元價值。這次入圍亞洲重要的國際獎項，讓台灣影視人才的成績能被國際看見，也預祝大家奪得大獎」。

《人選之人》將與韓國Content Wavve的《弱美男英雄Class 1》（Weak Hero Class 1）、韓國Disney＋《舊案尋兇》（Shadow Detective）、中國愛奇藝的《狂飆》、泰國PCCW OTT《我要致富》（Get Rich）共同角逐最佳OTT原創內容大獎。

2019年起設立的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA ＆ Global OTT Awards）是由釜山國際電影節主辦，以亞洲的電視劇、OTT平台、串流媒體上的優秀內容為獎勵對象；台灣作品《台灣犯罪故事》也入圍最佳亞洲電視劇集、最佳男配角（薛仕凌）。

《人選之人—造浪者》今年4月登上Netflix，讓台灣的政治幕僚以及選戰故事躍上國際。公視也將於10月28日起，每週六晚間9點，將屬於台灣在地的故事搬上電視螢光幕。