男星趙正平（趙哥）2021年無預警和圈外老婆離婚後，去年3月又鬆口與34歲前空姐女友交往，不過近日趙正平被直擊與一名長髮女子用餐，並一起回女方家；對此，趙哥也回應兩人關係。

根據《壹蘋新聞網》報導，趙正平被直擊穿著花襯衫與一名長髮女子到高檔韓式料理餐廳用餐，過程中趙正平還貼心地替女方拉椅子，用餐結束後便送女方回家；對此，趙正平否認該名女子是女友，表示對方是生意上的朋友，而被問及女友會不會不開心，他則說：「我會和女友解釋一下」。

趙正平2021年宣布離婚後，在去年初認愛圈外前空姐女友，過去他在節目《小姐不熙娣》上提到，自己與女友相差21歲，兩人身高差不多，更表示女友與「不熙娣團」班底成員Amy外形、氣質最神似。

此外，薔薔曾透露，趙正平自從交女友後，所有通告內容都會先給女方看過，「因為他女朋友會吃醋，平常裝得多雄壯威武，居然怕女人怕成這樣！」此話一出，趙正平無力招架也默認：「薔薔太敢講了，她那個砲火打出去誰接得住啊」。