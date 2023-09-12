斗六市區今年4月起開始路邊停車收費，以降低占用車位問題，但民眾不習慣電子支付繳費，也有很多人不知道需繳停車費，直到最近收到通知單且加計作業費50元引起反彈。雲林縣府工務處長汪令堯表示，縣府將邀集4大超商協商代收雲林縣路邊停車收費。

斗六市區4月1日起優先實施路邊停車收費的有公園路、府文路，共計178格，費率每小時20元，落實使用者付費公平原則，採自動車牌辨識模式管理。

繳費方式一是手機下載「斗六市停車繳費」APP，或利用停車格周邊的電子支付繳費柱或是現金繳費機進行繳費。

最近陸續有民眾收到要求補繳4月分停車欠費通知，並另計工本費50元，且無法於4大超商繳費而反彈。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，8月起陸續寄出4月分通知繳費單3147張、5月4000多張、6月6000多張，民眾反映工本費、繳費不便問題，縣府11日緊急邀相關單位協商解決。

汪令堯說，還未寄出的繳費通知未來第一次將以平信通知；第二次以雙掛號催繳，就要付工本費50元；退回催繳單者，縣府將再以雙掛號「公事送達」，車主1個月內未繳清，就要另裁罰300元。

針對目前斗六市路邊停車費無法在4大超商繳費問題，汪令堯表示，廠商有找4大超商洽談但代收的服務費甚高，縣府將主動邀請4大超商協商，因為台東市的代收費一張才5元，六都甚至低至4元，雲林縣沒有理由超過太多，協商成功的話將適用於其他鄉鎮，數量也很大。

汪令堯說，緊急改進做法還包括，最近會有紙本開單提醒停車者繳費；以及在路面噴字提醒是收費停車，並非免費。