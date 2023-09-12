高雄左營翠華路與新庄仔路昨天傍晚驚傳一件死亡車禍，今（12）日肇事的周姓女子身分曝光，她是一名海軍女士官長。對於周女撞死吳姓高中生，左營警方表示，沒有「大案小辦」，一切依法辦理。軍方也表示會配合檢警調查。

警方說，昨天在事發後已經有對周女做筆錄，因為沒有現行犯的問題，所以就交由軍方帶回。後來傳出吳姓高中生傷重不治。由於周女今天身體不適，會再視周女的狀況傳喚她，並報請檢察官相驗，釐清死因。

海軍艦隊指揮部表示，所屬海鋒第二大隊周姓女士官長昨（11）日晚間疑因精神不濟駕車擦撞民車，造成4名民眾受傷，其中1名高中生送醫後不治；周女無酒駕，全案配合檢警偵辦中。

海軍艦隊指揮部對不幸身亡的吳姓高中生深表哀悼，並已指派高階幹部親往醫院慰問家屬及全力協助傷者醫療。

校方回應，吳姓高中生就讀高三，是校隊籃球隊主力，亦是校園的風雲人物。

傳出有許多同學對於吳姓高中生意外離世感到不捨，校方表示，已組成「安心輔導專案小組」全力協助處理此事，由任課老師、輔導室已啟動協助安撫師長與同學機制，輔導室與學務處並彈性課程於3-4節進行對師生予安心輔導。

校方指出，今日上午校長、教務主任以及教育局相關人員前往吳姓高中生家中，代表學校與教育局致送家屬慰問金致意，並協助家屬治喪。