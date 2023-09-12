新竹縣關西鳳山溪艾斯巴達汙染事件，縣府環保局完成清除底泥作業，水公司提出中長期穩定供水作為，畫設自來水水質水量保護區要到2028年，縣長楊文科12日指太慢，希望儘早畫設，水公司三區處指預定年底啟動保護區畫設作業。

楊文科說，水公司計畫辦理石門聯通支管工程，並將關西淨水場擴建為日處理3萬噸水的中型場，未來將可穩定供水給關西和新埔，但目前只有在進水口上游1公里、下游400公尺畫設飲用水水源水質保護區，範圍太小。

楊文科指關西淨水場上游還有些工廠，水公司11日在行政院長陳建仁視察時的簡報，2028年擴場等工程完成，才畫設水質水量保護區，實在太慢，請環保局等相關單位，協助儘早畫設保護區。

水公司三區處副處長徐玟玲表示，2014年發生霄裡溪汙染事件，該處為確保鳳山溪水質穩定，2015年1月啟動自來水水質水量保護區畫設作業，共舉辦18次地方機關及團體座談會彙整地方意見，提報水利署審查相關作業內容，因地方有反對意見，縣府表示尊重地方意願，未能完成畫設。

去年4月水利署召開「經濟部自來水水質水量保護區審查會議」，會議結論「因時空背景已轉換，相關資料應予以重新更新」，在0612關西鳳山溪事件後，經相關緊急應變作業後，水公司也提出中長期穩定供水作為的後續改善方案。

徐玟玲指出，關西淨水場將擴建至3萬噸出水量，新埔淨水場改建為配水中心，配合2025到2028年的工程期程，該處已重新進行自來水水質水量保護區畫設作業，不會等到工程完工才畫設。

徐玟玲說，艾斯巴達汙染鳳山溪事件後，地方對水源安全有很高共識，該處原規畫新埔取水口上游約201.6平方公里為保護區，配合未來關西淨水場擴建計畫，縮小為關西取水口上游約105.3平方公里區域，預計提前在年底12月重新辦理委託技術服務，啟動保護區畫設作業。