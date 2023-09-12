摩根大通財務分析師說，線上音樂串流平台Spotify訂戶一天24小時反覆聆聽自己上傳的30秒曲子，每月可賺1200美元（約新台幣3萬8000元）權利金。Spotify否認這種說法。

摩根大通集團（JP Morgan）財務分析師的說法，暗指Spotify的權利金支付結構可以人為操弄。

此一理論最早是由「金融時報」（Financial Times）報導，隨後加拿大投資公司Accelerate創辦人克利默科（Julian Klymochko）在社群媒體轉傳這個消息。

但Spotify執行長丹尼爾．艾克（Daniel Ek）說，平台權利金機制不是這樣運作。

他回覆貼文時說：「要是真的，我自己的歌單就會是『丹尼爾的30秒即興』無限循環了！但認真說，我們的權利金機制不是這樣運作。」

「金融時報」提到，有人擔心人工造假的串流讓裝置反覆播放特定曲目，有害於音樂產業；摩根大通主管估計，所有串流中，多達10%造假。

「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）上週也報導，犯罪集團利用Spotify的權利金機制把販毒賺來的錢洗白。

根據Spotify官方網站說明，權利金分為兩級，創作者每月領取一次費用，但多寡未定。

網站寫道：「與您可能聽到的傳聞不同，Spotify不會依據每次播放或每次串流來支付權利金給創作者…創作者收到的權利金可能會根據音樂串流方式或與唱片公司或發行商簽署的協議不同而有差異。」

環球音樂集團（Universal Music Group）和線上音樂串流媒體Deezer近期宣布聯手推出一個音樂串流模型，目的是替創作者賺取更多權利金，也就是說，如果用戶主動選擇聆聽他們的作品，他們的收入就會更多。

這可能意味著Spotify、Apple Music等串流服務供應商將不得不調整各自的模型。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120912