員警隊張男施以酒測後，發現酒測值超標。（照片 / 中市第六警分局提供）

員警日前途經漢口路1段時，見有1輛自小客車閃著雙黃燈停在路中間，趕忙下車上前查看，（照片 / 中市第六警分局提供）

鬼扯！詐欺通緝犯酒駕爽睡路中央 遭逮辯：「是鬼在開車」

中市第六警分局2名員警日前巡經西屯漢口時，正好撞見一輛轎車停放路中央，而該名張姓駕駛也疑似熟睡，員警敲車窗叫醒駕駛後，門打開撲來一陣濃重酒氣味。面對員警，張男謊稱車上一共3人，更強調是鬼月有第三人開車載送他回來。但員警並無發現車內另2人身影，經調閱監視器確認張男駕駛行為、酒測超標，查詢證件後也因此意外曝光其詐欺通緝身份，訊後全案依法移送偵辦。

中市第六警分局何安派出所警員謝文耀、鄭琪霈日前巡邏途經漢口路1段時，赫然撞見有1輛轎車閃著雙黃燈停放路中間。員警上前查看，發現駕駛疑似睡著，輕敲車窗喚醒駕駛並打開車門後，車內卻飄出濃濃酒味。

該名張姓駕駛（50歲）向員警表示，他雖有飲酒但並無開車，稱車上一共有3人，並強調是友人開車載送他回來。然而員警仔細查看車內，卻沒發現另外2人，經調閱現場監視器，確認張男駕駛行為，施以酒測後，發現其酒測值超標。另，員警經身份查詢，赫然驚覺張男遭台中地檢署發布詐欺通緝身份，訊後全案依法移送偵辦。

警方呼籲，交通部推動之9月份「交通安全月」，以「車輛慢看停、行人停看聽」及「酒後不開車」為宣導重點，提醒民眾酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。

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