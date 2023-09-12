蘋果13日凌晨1點（台灣時間）將舉行秋季發表會，將公開iPhone 15系列新機，此前傳出iPhone 15 Pro將有史上最大的容量2TB版本，但外媒掌握到的最新消息則指出，2TB版本確定落空，期待已經的果粉恐會失望。

Mac rumors報導，此次iPhone 15 Pro系列仍會維持現有的128GB、256GB、512GB、1TB四種容量，並沒有如傳聞所說，會捨棄128GB新增2TB的手機容量。

報導提到，記憶體晶片的規格有可能從iPhone 14 Pro系列的6GB升級至8GB，但詳細狀況仍得要等到發表會公開後才能確定。

至於iPhone 15 Pro系列價格，外傳至少漲價100美元（約台幣3200元），起跳價格落在1099美元（約新台幣35,000元）左右，需要注意的是，iPhone 14 Pro因匯率關係，台灣全面漲價2千，iPhone 14 Pro在台價格34,900元起、iPhone 14 Pro Max則為38,900元起。