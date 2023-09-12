近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，農業部表示，巴西來源場的保存期限設定為3個月，而經全程冷鏈與包裝完整性下的延長效期至4個月。專家表示，本地產與飄洋過海的雞蛋在保存期限上無法類比，況且還是回溫後再洗選，批農業部不做好主管機關角色反替業者背書沒問題，簡直莫名其妙。

「農業部出來擔保巴西雞蛋可以保存120天，在台灣清洗後重新包裝可以保存30天根本就是瞎扯蛋」，「Lin bay好油」版主林裕紘表示，包裝食品的保存期限的制定分成兩大類，一種是常見的比照法，例如台灣本產的雞蛋洗選後保存期限是1個月，所以大部分本產的廠商也是一樣的模式，農業部也是用這樣的定義去解釋洗選過的進口雞蛋。

林裕紘說，但飄洋過海經過好幾個月的進口雞蛋可以跟本產一兩天就洗選的雞蛋做類比嗎？當然不行，進口雞蛋的製程跟本產雞蛋完全不同，而經過長時間冷藏後、再清洗回常溫後販賣，怎麼可能跟本產的一樣？

根據農業部拿出來的巴西雞蛋的形式發票指出，上面就寫的很清楚有效期限110天（Shelf life 110 days），人家原廠都說shelf life 110 days了，我們農業部就說120天是安全的，這已經不是超思，而是超譯了吧？

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，由於台灣過去未有進口如此大量雞蛋的情形，這次出現業者標示錯誤問題後，會進一步要求蛋商、洗選場業者等按照食藥署食品包裝相關標示規定嚴格辦理。

李宜謙另指出，為提升雞蛋的乾淨程度，希望國內雞蛋都走向洗選，包含產地也提高洗選比例，洗選業者若要延長保存期限可透過噴膜方式，這方式已經行之有年，技術也很成熟；此外，農業部已輔導不少畜牧場建置小型附設洗選室，經洗選就可以直接賣給蛋商和貿易業者。

另有業者表示，這次業者在保存期限上標示錯誤確實也反映出查核不確實的問題，相關部會應共同討論是否要在法規面加強，「超思巴西蛋問題越來越多，都快比進口蛋多了」。