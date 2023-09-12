醫美技術日漸發達，不少人存到錢就想「進廠維修」一下。IG帳號「笑笑男孩」轉發抖音影片，只見醫院的等候室中擠滿了各種「臉腫」辣妹，似乎所有人都剛剛維修完，引發網友討論，17.2萬人笑歪直呼，這是殭屍醫院？拆繃帶以後該不會都長一樣？
IG帳號「笑笑男孩」近日轉發一則抖音影片，只見一間醫院的等候室擠滿了各種「臉腫」的女患者，有些人是整臉都包著繃帶，有些人則是照著鏡子拿著棉花棒擦藥，還有人在一旁滑手機疑似在等待看診，「笑笑男孩」則開玩笑說，這是不求同年同月同日生，但求同鼻同臉同醫生嗎？
壯觀畫面吸引了17.2萬人觀賞，不少網友留言討論，「這是現代版動物園」、「結局就是所有人都長的一樣」、「人們為了變美所做的事情，真的令人嘆為觀止」、「面具女孩」、「這是殭屍醫院吧？」
由於韓國美體整容產業發達，因此許多網友好奇影片中的地點是韓國，不過有眼尖網友指出，背景上的海報都是簡體字，感覺是在大陸的整形醫院，而非韓國的。
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