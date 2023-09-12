團員們輔導學員操作軟體。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學11位學生組成的東非志工團，今年暑假遠赴肯亞，帶著募集到的120台電腦、到當地展開為期1個半月的資訊教育服務。東非志工團團長黃楷修說，從疫情期間就推動遠距教學，今年終於可以到當地服務，志工團即將於10月在校內舉辦志工周，分享在肯亞的所見所聞。

東非志工團的11位學生來自不同系所，但都對國際服務懷抱滿滿熱忱。肯亞許多學校電腦硬體設施不足，團員們協助設立了5間電腦教室，並到6所高中、2所技職學校教授資訊課程。東非志工團即將於10月在校內舉辦志工周，分享在肯亞的所見所聞。

東非志工團團長、動機系大四生黃楷修說，從兩年前疫情期間就開始推動遠距資訊教學，今年終於可以飛抵當地服務。他發現肯亞的數位落差比想像中更大，有的學員會基礎的電腦操作，有的卻是第一次接觸鍵盤、滑鼠。

志工團員們用心指導當地學生使用Microsoft Office軟體，包含Word、Excel、PowerPoint，教他們學會基礎文書處理。今年更首次導入「科丁計畫」（Coding），教導學員使用簡易程式軟體「Scratch」設計出小遊戲。

雖然資源不足，但許多肯亞學生都對資訊很有興趣，並期待學會電腦可以改變人生。學員們也紛紛留下了學習心得，有人的夢想是成為這個地區最好的工程師，有的學員則寫下希望成為全世界最棒的電腦老師。

黃楷修也分享，肯亞的小朋友們都很熱情，常常一大群跑過來跟小老師擊掌，露出大大的笑容，讓志工團員們感到很溫暖。團員也向他們介紹台灣文化，不少學員在書法課上興奮地用毛筆寫下自己的名字，還學會了使用筷子。

心諮系大四生邱于蘅說，她的兩位姊姊都曾是清華東非志工團的一員，聽她們說起當年的經歷，也點燃她想到非洲服務的熱情，她也分享，看到小朋友從滑鼠雙擊都不知道怎麼按，到可以獨力完成一頁PowerPoint，內心真的很感動，覺得自己正在做有意義的事。