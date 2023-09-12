由在地學子里民彩繪的18米燈籠燈廊，搭配力行福德宮廟埕燈飾佈置，每晚6時至9時為期2周閃亮點燈。（中和區公所提供）

中和區公所主辦的「中和土地公文化祭」從16日起至30日止，節目精彩可期。（高鈞麟攝）

新北市中和區有76間土地公廟，全台最多，「中和土地公文化祭」至今邁入11個年頭，活動場地安邦公園塑造金色圓滿光環境氛圍，規畫2座3米高土地公及土地婆燈飾及50支可愛造型玉兔燈。今年文化祭適逢中秋團圓佳節，也是土地公得道之日，希望藉由文化祭傳承發揚中和在地獨有的福德文化。

中和區公所主辦的「中和土地公文化祭」從16日起至30日止，安邦公園打造成中秋賞燈區，金色圓滿光環境氛圍，現場有2座3米高土地公及土地婆燈飾及50支可愛造型玉兔燈，另有由在地學子里民彩繪的18米燈籠燈廊，搭配力行福德宮廟埕燈飾佈置，每晚6時至9時為期2周閃亮點燈。

中和區長楊薏霖指出，中和區有76間土地公廟，是地方上傳統的信仰中心，福德正神保境安民，土地公文化祭除可提升民眾信仰，還可促進地方經濟發展。

中和區公所表示，主場活動訂於16日下午2時至晚間9時，於中和區安邦公園舉行，今年以「福德聯歡晚會-福氣滿滿兔給樂together」為主題，由三獻禮科儀祭典揭開活動，首次邀請板橋後埔福德宮共14尊土地公神尊齊聚力行福德宮進行土地公大會師。

公所指出，點燈開幕儀式後，還有5組實力派歌手梁文音、錦雯、陳華、麗小花、小夢想樂團演唱膾炙人口經典好歌及在地學校中和國小管樂團、竹林中學熱舞社等舞台表演，並提供300份擲筊大賽精美平安米、擲筊大賽得金牌等5項好禮，節目精彩可期。