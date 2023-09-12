台南檢警今年6月聯手破獲麻豆區某賽鴿協會，近期又查獲該協會涉及詐欺等罪嫌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南檢警今年6月聯手破獲麻豆區某賽鴿協會，後續針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南檢警今年6月聯手破獲麻豆區某賽鴿協會，後續進一步追查，發現該鴿會除了發放的獎金僅收注賭金之4成，還利用「人頭鴿舍」充當得獎賭客操控賭盤，讓其它賭客十賭九輸。南警近期再次持搜索票及拘票將涉案16嫌逮捕歸案，全案依詐欺、賭博、組織犯罪防制條例等嫌送辦。

台灣賽鴿運動存在已久，但該地下經濟行為未能地上化，加上涉及動保疑慮，一直備受爭議。台南地檢署檢察官陳鋕銘今年6月間率台南市警察局刑事警察大隊，查獲麻豆區某賽鴿協會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，而檢警所查扣的734羽參賽賽鴿，責付鴿會及參賽鴿舍保管。

檢方在7、8月指揮警方會同台南市政府動保處，針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查，共計稽查40個鴿舍，其中有11個鴿舍（包含人頭鴿舍）未善盡責付保管，263已扣案鴿子全部突然消失。

此外，檢警比對扣案帳冊、會員名冊、總檢檢鴿照片等相關證物，進而查獲該鴿會竟有內、外帳冊，除實際發放獎金僅於公布收注賭金之3至4成，每季主要獲得獎金的會員均是該鴿會所使用之人頭鴿舍，且多為家族成員。

檢警9月初到嘉義、雲林、台南搜索，查扣1台筆記型電腦、今年度夏季賽獎金分配表、31萬元贓款等相關涉案贓證物，鴿會63歲莊姓主嫌及會務、會計、檢鴿幹部、人頭鴿舍等犯罪集團成員到案後均否認犯行；檢方複訊後，向法院聲押莊姓主嫌、莊姓會計，但法官未獲准，改交保候傳。

警方表示，台灣賽鴿文化的最大特色就是賭金高、賠率難預料，過去曾有人賭幾萬賺幾千萬，但其實可能是有人在背後做假帳，吸引民眾下賭注，以這次查獲的賽鴿集團為例，每年詐騙金額初估高達2000至3000萬元，因此呼籲民眾不要參與賽鴿活動，以免受騙上當。