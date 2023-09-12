9月總計有32檔股債ETF即將除息，包括8檔台股原型ETF、23檔債券ETF、1檔海外股票ETF，集中於9/18~9/21期間除息。其中，台股ETF戰況最激烈，預估年化殖利率介於7%~14%之間，堪稱是水準之上。前三強是00918、00915及00919，年化殖利率可達10%以上，格外引人注目，儘管如此，買氣卻依然大輸00929。

雖然00929年化殖利率約8%，不及於上述三檔高股息ETF，然而，挾著秒填息、報酬率又好的優勢，上周連三天成交量超過20萬張，排行居台股第一名，近5日均量也高達19萬張，位居全ETF市場冠軍，遠遠比9月年化配息率超過10%的00919(9萬張)、00915(2.2萬張)、00918(1.2萬張)高出許多，甚至狠甩三檔千億級的國民ETF 0050(0.55萬張)、0056(1.5萬張)及00878(4.3萬張)。

ETF近5日成交均量前十大

資料來源：CMoney ，資料日期：2023/09/08

同時，00929規模也如同吃了大力丸，簡直是「一暝大一尺」，離上周9/5(二)規模突破500億後，只經過短短5個交易日，規模再增加近100億元，推測今日(9/12)將正式突破600億，打破00878之前紀錄，成為規模最快破600億元的ETF，以此速度下去，今年有機會達到千億規模，再創規模增速新紀錄。

分析00929成為市場新寵的原因，一來是前兩次都可以秒填息，二來是績效又佳，是8月台股原型ETF績效王，9月以來報酬率也是第一名。最難得的是，近一個月台股陷入修正，00929依然表現優異，含息總報酬高達8.2%，是本月除息股票型ETF中，績效最佳者，讓股民們可以真正息利雙收。也因此，儘管00918、00915及00919等三檔年化殖利率超過10%，但是近一個月含息總報酬率不如00929，投資人也擔心季配息就算息率略高於月配息，但萬一因為配息缺口較大而無法順利填息，還不如買月配息商品能夠快速完美填息並且省下二代健保補充保費，三檔ETF買氣因而敗陣，未能趕超00929。

9月除息台股ETF績效比較

資料來源：CMoney ，註：含息報酬率以 2023/09/06 為基準日，依淨值計算

00929預計9/19除息，想要搭上這班除息列車的存股族，最晚須於9/18前持有或買進，10/18即可領到配息。

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