基隆市一年一度的海洋老鷹嘉年華將於16日登場，基隆市政府與主辦單位12日上午在文化廣場舉辦活動開幕記者會。基隆市長謝國樑表示，今年活動以「藝想海洋有愛城市」為主題，邀請民眾活動當天一起來基隆體驗海洋城市的熱情與活力。

海洋老鷹嘉年華今年是第13年舉辦，謝國樑表示，這個活動首次推出時，他當時正是基隆市的立法委員，也曾經協助舉辦。沒想到13年後，他卻以基隆市長的身分，參與這個活動記者會。

謝國樑說，海洋老鷹嘉年華活動，在社區團隊與市府的共同努力下，已經成為全台年度的海洋盛會。市府配合下，每年都會在基隆市區封街遊行，除全新系列海洋主題花車、精彩踩街遊行表演外，更有豐富海洋特色的市集以及波浪鼓彩繪DIY體驗活動等多元內容，他也期待能夠讓更多的民眾來到基隆，看到這個海洋城市的熱情及活力。

今年的海洋老鷹嘉年華以「藝想海洋有愛城市」為主題，號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉，參與團體達到歷年之最的56組，打造全台最具特色的嘉年華活動。

謝國樑指出，今年最特別的是邀請到了基隆市盲人福利協進會、啟明關懷弱勢協會、脊髓損傷者協會與生命勵樂活輔建會等團體共同參與，展現「有愛無礙」的精神，希望借助大家的力量共同推動有愛城市。

此外，這次活動也特別於即日起至9月15日 的文化廣場及9月16日的國門廣場，開設了彩繪波浪鼓DIY體驗。 民眾可線上免費預約報名，彩繪出獨一無二的專屬遊行小物。

踩街活動將於9月16日下午3時於國門廣場盛大出發，行經忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路再回到國門廣場，以豐富表演及魅力服飾，共同打造繽紛嘉年華遊行。當日下午1時至7時在國門廣場也將有超過25攤海洋市集，包含在地伴手禮、文創小物以及消暑飲品等，讓來訪民眾好吃好玩又好逛。