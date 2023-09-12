自第二季起，三星(Samsung)加入減產行列，且預期第三季將擴大減產幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過於求態勢有望因此獲得改善。不過，由於NAND Flash產業供應商家數多，在庫存仍高的情況下第三季多數業者仍選擇積極銷貨，預估第三季NAND Flash全產品均價跌幅收斂至5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第三季NAND Flash產業營收將續增逾3%。

第二季各家業者營收成長幅度最高的為美光(Micron)，季增27.6%，達12.1億美元。營收表現回溫主要是來自PC、Mobile市場客戶庫存降低，尤其Client SSD受惠於平均搭載容量增長，位元出貨創單季新高。隨著全產業皆積極減產，美光認為下半年供需情況將變健康，不過全年格局來看，高庫存仍會壓抑NAND Flash產業復甦，全產業預計等到2024年都維持低度供給位元產出。

其他業者如SK集團(SK hynix & Solidigm)、威騰電子(Western Digital)等分別受惠於通路市場SSD庫存持續降低，以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素，使位元出貨量大幅提升，帶動第二季營收向上。其中SK集團營收成長幅度居次，季增約26.6%；威騰約5.4%。

三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)則是唯二營收衰退的業者，儘管位元出貨量均有成長，但仍不敵平均銷售單價下跌的衝擊，三星第二季營收季減1.0%，約29.0億美元，其中市場持續關注的AI伺服器持續壓縮到通用型伺服器出貨規模，NAND Flash領域營收沒有因AI熱潮而受惠；鎧俠第二季營收則季減約1.3%，約18.3億美元。