院長陳建仁在澎縣長陳光復陪同下，視察烏崁海淡廠二期工程。（許逸民攝）

院長陳建仁一行視察澎湖烏崁海淡廠二期工程。（許逸民攝）

行政院長陳建仁今天率同經濟部長王美花等人，抵澎視察烏崁海淡廠2期工程，對於台水公司拋出海淡水成本高昂撐不住，澎湖縣長陳光復首先鬆口，在使用者付費前提下，希望一般民生用水水費仍能凍漲，但對於超過基本民生用水的旅宿業者加收水費，隨後王美花、陳建仁都相繼指示，先全力穩定供水無虞後，研議水費累進費率。

澎湖因蒸發量大於降雨量，以前動輒缺水，但自引入海淡水後，大概算是全台做不缺水的縣市，穩定供水無虞。

台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，台水斥資5億元興建馬公第二海淡廠二期工程，經4年多的努力，馬公第一海淡廠每日原可供水1萬噸，加上第二海淡廠一期工程每日可供水4000噸、二期工程每日可供6000噸，再配合現有湖庫及地下水每日約供水1萬1350噸，以及望安海淡廠每日400噸、西嶼海淡廠每日750噸，可穩定供給澎湖地區每日3萬2500噸的水量，明（113）年底吉貝600噸海淡廠、七美900噸海淡廠也將順利上線，同時致力於降低使用地下水每日約2000噸。

不過海淡水成本高，台水都是賠本賣，但隨著油電兩度調漲，原本一度海淡水40元成本，已經提高到55元。加上水價過於低廉，平均一度水才11元，省水還未深植人心，更讓台水撐不住。

陳建仁院長強調，提早防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，及保護地下水避免鹽化危機，以維永續發展，政府承諾澎湖縣民的重大建設，一定全力推動！並研議使用者付費，針對營利的旅宿業者等大用戶加收水費。