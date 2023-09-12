普立茲獎得主麥可．謝朋（Michael Chabon）等一群美國作家在舊金山聯邦法院對OpenAI提告，指控這項微軟支持的計畫濫用他們的作品來訓練AI驅動的熱門聊天機器人ChatGPT。

拿過普立茲獎（Pulitzer Prize）的麥可．謝朋、劇作家黃哲倫（David Henry Hwang），和馬修．克萊姆（Matthew Klam）、瑞秋．路易斯．斯奈德（Rachel Louise Snyder）、阿耶拉．瓦德曼（Ayelet Waldman）等作家在8日提起的訴訟中表示，OpenAI在未經許可的情況下複製了他們的作品，以教導ChatGPT對人們的文字提問迅速做出回應。

路透社報導，這是微軟（Microsoft）旗下OpenAI遭到多名作家提出的至少第3起侵權集體訴訟。微軟、臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和人工智慧（AI）公司Stability AI企業，也因為在AI訓練中使用他人作品而遭著作權人提告。

OpenAI和其他公司主張，他們在訓練AI時，是合理使用從網路上所抓取受版權保護的材料。

今年稍早，ChatGPT成為歷來成長最迅速的消費性應用程式（app），單月活躍用戶今年1月更達到1億之多，之後才被Meta的Threads超越。

這起在舊金山提起的新訴訟案稱，書籍、劇作和文章等作品對ChatGPT的訓練來說別具價值，因為它們是「高品質長篇寫作的最佳範本」。

作家們聲稱，他們的作品是在未經許可的情況下被納入ChatGPT訓練用的數據集中，還說這套系統可以精確地概述他們的作品，生成模仿他們作品風格的文本。

這起訴訟的求償金額不明，但要求下令阻止OpenAI「非法且不公平的商業行為」。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120912