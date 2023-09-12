新竹縣政府去年委託明新科大打造「新竹青創基地」後，積極規畫大新竹地區第一個跨局處，並可鏈結中央創新創業資源整合平台「新創竹夢資源網」，已在8月底上線，縣府12日宣傳資源網提供創業者一站式服務，讓創業者能輕鬆取得各類訊息，節省創業時間與精力，成功圓夢！

縣長楊文科指出，縣府為協助青年創業，在明新科大設立「新竹青創基地」，今年輔導6組進駐團隊提案新竹縣市SBIR申請，6案全數通過，通過率100％，新創業者總計獲得近500萬的補助經費。

此外，新竹AIoT加速器有7大企業導師加入，提供技術交流、法律、財經等協助，增強新創業者的「功力」，也媒合11組新創與企業合作，現正共創輔導中，期待鏈結中央與地方資源的創竹夢資源網上線後，助力青年創業之路。

楊文科說，「新創竹夢資源網」集結縣府教育、產發、行政、勞工等處資源，全面匯集中央與新竹縣各局處的創業支援計畫與補助資訊，更涵蓋創業講座、競賽、研討會等最新活動消息，提供即時諮詢服務，為創業者節省寶貴時間與精力，快速解決資訊搜尋的困擾，並能提供創業者們商務鏈結機會。

楊文科強調，這個網站內容豐富，不管是政策、資金等資源，創業新訊活動消息及創業QA和諮詢等創業工具，都可全面快速即時的搜尋到，歡迎有志創業者多加利用。

教育局長楊郡慈說，「新創竹夢資源網」已於8月30日正式上線，提供一站式的資訊服務，能為正在創業的青年夢想家注入更多動力與支援，期搭建出最堅實的創業基石，讓創業者 都能「竹」夢成金。