北市建案「基泰大直」施工不當，造成民宅塌陷，造成25戶災民緊急安置他處，除了究責外，善後工作也如火如荼展開，對於民宅受損嚴重勢必要拆除，台北市副市長李四川表示，後續會在週三（13日）舉辦說明會，針對安置、重建、遷移等問題收集災民意見，不過若災民願意交給台北市府處理，也會透過公辦都更加速處理。

李四川今（12）日受訪時表示，原則上要讓所有受災戶把要物品取出，後續大家都沒有異議，就會將受損民宅拆除；而說明會原則上由台北市都發局長王玉芬主持，相關局處也都出席說明會，以答覆災民所有問題，後續若問題收集回來，有必要自己也願意再開說明會，面對面親自跟災民說明。

被問及是否會效仿台南維冠大樓重建，是由市政府公辦都更而非透過建商，李四川則說，產權屬於受災戶，因此要收集他們的意願，市府絕對站在災民這邊，不管選擇是跟基泰合作，北市府往後一定加強所有工程品質，假設受災戶願意交給台北市政府，會用公辦都更來盡速辦理。

針對都發局與基泰的租金補貼方案有落差，李四川解釋，基泰提的是單天1坪1000元 ，但他認為還是要看市價，北市政府也不會亂花基泰存在信託專戶的經費，原則上是補助1坪1600元，市府也是用1600元對所有受災戶進行說明。

關於市府規畫受災戶再本月22日入住社宅，李四川指出，社宅本身沒有家具，市府規畫在22日時將包括冷氣在內，該有的家具全部做好，瓦斯、接水接電也都完成，因此才會訂在這個日期。