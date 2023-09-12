天氣熱流感還是居高不下，疾病管制署今天公布國內上周新增11例流感重症死亡案例，提醒民眾流感處於流行期，呼籲民眾勤洗手及注意咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。如有呼吸困難、發紺等流感危險徵兆，應儘速就醫。

疾管署說明，上周新增39例流感併發重症(25例A型H1N1、13例A型H3N2、1例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至100多歲，發病日介於8月23日至9月8日，其中34例具慢性病史，34例未接種本季流感疫苗。

死亡部分，新增11例死亡，分別為9例A型H1N1、2例A型H3N2，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於7月1日至8月30日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，新增的39例流感重症，其中2名未滿十歲，一男、一女，一名沒有慢性病史，一名有長期神經肌肉肺部心血管疾病，皆因流感後肺炎併發症狀，住進加護病房，其中一人已經順利出院，另一人仍在加護病房救治中。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達8萬8323人次，近期仍持續呈上升趨勢；合約實驗室分離以流感病毒為多，A型H1N1及H3N2於社區共同流行。

疾管署表示，本流感季截至今年9月11日以來，併發重症病例累計664例，年齡層以65歲以上長者為多(占52%)，83%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡149例，74%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

蘇家彬表示，現在是夏天，但流感疫情持續，提醒有群聚現象上呼吸道群聚要注意辨別是新冠或是流感的診斷，現在有很多快篩可以使用。有症狀，就應儘速戴上口罩。

疾管署也提醒，目前流感疫情呈現上升趨勢，學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心因活動空間較為擁擠，易造成疾病的傳播，需特別注意。有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫。

同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。