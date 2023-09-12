桃園市16日將舉行第3場非犬貓特殊寵物認養會。圖為蜜袋鼬。（桃園市動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市16日將舉行第3場非犬貓特殊寵物認養會。圖為兔子。（桃園市動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

各縣市寵物收容皆以犬貓為主，桃園市今年於3月首度辦理「非犬貓特殊寵物」領養活動，獲得熱烈迴響，這周末星期六（16日）要舉行第3場，有兔子、刺蝟、雪貂、蜜袋鼯等17隻小動物等待有心人接回家。

動保處長王得吉表示，為響應9月28日世界狂犬病日，9月16日在中壢龍岡森林公園盛大舉辦「112年度桃園市寵物嘉年華活動_PET你一起玩」活動，當日除了精彩豐富的活動內容，同時也辦理第3場非犬貓特殊寵物認養會。

王得吉說，動保處收容民眾棄養或走失的特殊寵物，若經公告後仍無飼主領回，則以不定期辦理認養活動的方式，為牠們找溫暖的新家，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，這次則有包括兔子、刺蝟、雪貂、蜜袋鼯、鸚鵡及倉鼠等共17隻小動物開放認養。

王得吉提醒，有意認養的民眾除了需要設籍在桃園市並年滿18歲，也會要求擁有飼養特殊寵物的能力，而領養成功的市民也必須參加1小時的生命教育課程，民眾在飼養寵物前應謹慎評估自身能力和住家環境，並提供寵物妥善飼養空間。

王得吉說，活動詳情可參考桃園動保處的官方網站(https://animal.tycg.gov.tw/)或臉書粉絲專頁，並辦理認養作業。市府歡迎民眾共同踴躍參與，攜手紮根生命教育、愛護及守護動物，共創友善對待動物的環境。