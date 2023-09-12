疾病管制署今日公布上周新增3例本土登革熱死亡個案，年齡介於40多歲至70多歲，均為男性，3人均具有潛在疾病，於發病後1至7日內因病情惡化不幸過世，並且單周登革熱確診個案更暴增2127例。疾管署提醒，颱風後降雨會持續導致病媒蚊指數上升，疫情傳播風險還在上升中。

疾管署表示，疫情中心模擬，今年這波登革熱流行可能會介於103~104年之間，根據統計，103年最高峰創下1.5萬例病例數、104年則高達4.3萬例。因此預測今年10月底本土登革熱會攀上高峰，病例數破萬不無可能。

依據疾管署統計，國內過去一周，一口氣新增2127例登革熱本土病例，新增8例重症個案及3例死亡個案。今年累計27例重症病例、9例死亡病例。

確診個案居住地為台南市(1971例)、高雄市(86例)、雲林縣(38例)、嘉義縣(7例)、桃園市(5例)、臺北市、臺中市及屏東縣(各4例)、新北市(3例)、新竹縣及新竹市(各2例)、嘉義市(1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，上周新增的3名死亡個案，皆為住在台南40~70多歲男性，本身都有糖尿病、神經系統疾病等慢性疾病，發病後1到7天內，因為心臟衰竭、休克不幸過世。

疾管署表示，國內今年截至9月11日累計6464例本土病例，個案分布於台南市5760例、雲林縣340例、高雄市243例、屏東縣30例、嘉義縣及桃園市各16例、新北市及台北市各13例、台中市12例、新竹市8例、新竹縣4例、彰化縣3例、苗栗縣、南投縣及嘉義市各2例。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。

疾管署提醒，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計151例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國40例、越南25例及印尼23例為多。

因為過去1周，單周登革熱確診個案就快速增加2千例，疾管署副署長曾淑慧表示，根據疫情中心模擬，今年這波登革熱流行可能會介於103~104年之間，根據統計，103年最高峰創下1.5萬例病例數、104年則高達4.3萬例。

曾淑慧表示，根據往年模型，因為10月氣候加上雨量燈相關因素，預測今年也是10月底本土登革熱會攀上高峰，病例數破萬不無可能。