國民黨今召開記者會質疑，基泰、超思、光電等相關弊案都指向史上最大司法醜聞案主角翁茂鍾，呼籲民進黨主席賴清德不要躲在爭議背後，應該查清楚跟翁茂鍾有關係的人。民進黨發言人張志豪表示，無的放矢潑髒水，甚至對賴清德主席進行毫無事實根據的誹謗抹黑，完全是惡質的選舉奧步。

張志豪指出，國民黨記者會不斷造謠抹黑，進行負面選舉，但對自家人包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，始終雙重標準、閃躲迴避，更別說道歉檢討。他們反問國民黨：與其頻開記者會潑髒水，到底何時才會針對國民黨人涉貪鄭重向國人道歉？國民黨不曾就政策進行理性論辯，反而不斷造謠抹黑攻擊，拉低民主選舉格調，大開民主倒車，終將被選民唾棄。

他說，不只是國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，民眾黨新竹市長高虹安也因助理費案遭起訴，甚至爆發豪宅、豪車等不當利益爭議，藍白的在野大聯盟未成，卻已組成「護貪大聯盟」。

他表示，地方首長應該勤政為地方帶來建設發展、帶來城市光榮感。但藍白兩黨的林姿妙及高虹安兩人，不僅沒有能力帶領城市進步，只為了一己之私、貪圖利益，犧牲人民福祉，甚至民眾黨高虹安只為個人不斷政治鬥爭，讓地方建設停擺，令人遺憾失望。