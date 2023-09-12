張良澤獲第12屆台南文化獎，文化局長謝仕淵登門祝賀。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

85歲台灣文學界大老張良澤投身台灣文學教育逾半世紀，長期致力研究和典藏台灣文學相關文獻資料和作家手稿，被譽為「台灣文學守護者」，獲頒第12屆「台南文化獎」；他感性說，個人榮譽處之度外，「我最擔憂的是台灣文獻日日流失，國家能不趕快搶救嗎？」疾呼「台灣文學國家園區」建設是當務之急。

第12屆台南文化獎遴選結果出爐，由投身台灣文學教育逾半世紀、致力台灣文學資料收集保存，在台灣文學推廣之路上，具傑出成就與重大貢獻的張良澤教授獲此殊榮。台南市政府文化局長謝仕淵親訪祝賀外，市府也將擇期由市長黃偉哲頒發得獎證書和獎座。

張良澤近年積極倡議設立台灣文學國家園區，亦曾公開表示，闔眼前希望看到這個夢有眉目，「這樣我才能放心上天堂，就算下地獄也沒關係！」面對獲獎，他心境平常，重申最擔憂的是台灣文獻日日流失，國家能不趕快搶救嗎？

文化局指出，張良澤為資深台灣文學研究者，專長研究台灣文學史、中國文學史、日本文學近代史、原住民文化等，曾獲台美基金會人文科學成就獎、國立台南大學傑出校友及國立成功大學傑出校友。

張良澤同時也是戰後以華文寫作的第一代作家，致力於台灣文學、文獻、史料收藏，發表多位台、日人作家、畫家、教育家等研究成果，使得台灣文學研究免因政治因素而產生斷層。

尤其，張良澤作為台灣文學教育先聲，投身文學教育逾半世紀，1970年起任教成功大學中文系，致力於推廣鍾理和、楊逵、吳濁流等多位台灣文學家作品，出版《鵝媽媽出嫁》、《故鄉》、《泥沼中的金鯉魚》等，並命名為「台灣鄉土文學叢書」。

1978年後赴日，先後任教於筑波大學、共立女子大學，是第一位在日本大學開設台灣文學課程的學者，並與日本天理大學塚本照和教授共同創立「天理臺灣研究會」。在日期間，曾多次赴美國、歐洲等地教學演講，宣揚台灣文學及台灣文化。

張良澤致力於日據時期台灣文學資料收集保存，是整理台灣文學作家全集第一人，編有《鍾理和全集》、《吳濁流作品集》、《王詩琅全集》、《吳新榮全集》等，也曾協助創辦「鳳凰樹文學獎」、《臺灣文學評論》雜誌，2020年獨力創刊《老人文學叢刊》，於台灣文學推廣之路，獨領風騷。