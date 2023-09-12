見鬼了！彰化縣議員楊子賢今天走訪民權市場遇肉販陳情指出，農曆鬼門關將屆，原本生意要很好，但他們現在卻無肉可賣，原因是肉品市場電腦拍賣系統遭駭客入侵，豬隻無法拍賣。肉販哀嘆，從沒遇過無肉可賣的狀況，實在很離譜。

彰化縣議員楊子賢指出，他每個月都會在三民、民權等市場擺攤，設立法律諮詢行動服務站，今天走訪民權市場時，發現許多肉販都休息，本來以為是因為農曆7月的淡季，但是肉販向他陳情，其實是正值農曆7月即將鬼門關，生意應該會更好，但他們因為「無肉可賣」，只能被迫休息。

楊子賢表示，經向農業處、肉品市場詢問狀況，得知肉品市場昨天因為電腦拍賣系統，受到駭客入侵中毒，總計有9台電腦都不能使用，一直到今天凌晨雖已完成搶修，也已向相關單位報案，但因為來不及將豬隻進行拍賣，導致後端肉品屠宰流程出現延誤，所以才無法配銷給個別肉販。

民權市場的肉商表示，拍賣與屠宰是兩個系統、兩間公司，又不是颱風天，大家不能理解的是，拍賣系統出問題，屠宰還是應該照常屠宰，讓終端有肉品可以銷售才對，正值普度的生意旺季，一整天的無肉可賣所造成的損失是否有賠償機制？

肉品市場說，他們提供平台，讓毛豬的價格可以公開透明交易、對買方（承銷人、屠宰商）與賣方（養豬戶）都有保障，昨天因電腦拍賣系統故障，無法進行拍賣，才會無豬可宰，也對大家很抱歉，這也是30幾年來第1次的狀況，後續一定會檢討緊急應變措施。

楊子賢說，這種情況確實少見，公務部門的資安必須升級，肉品市場也應儘速檢討措施的改進，甚至要研議建立補償機制。