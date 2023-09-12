桃市馬祖新村馬幼藝所推動兒童藝術教育，藝術團隊投見有機會可免費進駐。（文化局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市文化局明年將在馬祖新村眷村文創園區內的「馬幼藝所」，推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，以4個月為1檔期，徵求3組表演或視覺藝術團隊，提供展演及教育推廣活動，期盼讓更多孩子對生活及藝術的感受與創造能力萌芽，計畫自即日起徵件至10月2日止，歡迎藝術團體踴躍投件。

文化局說，馬祖新村是桃園市保存最完整的3大眷村之一，建於1956年，於2004年登錄為歷史建築，在原住戶搬離10年後，由文化局接手分期分年修復，目標傳承發揚眷村人文特色及歷史脈絡，逐年發展成為「馬祖新村眷村文創園區」。其中，幼兒園在2020年修復完成後取名為「馬幼藝所」，除了建築空間展現文化記憶與美感價值外，為了發揚原場域的教育精神，持續辦理兒童藝術人文、美感教育等工作，推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼扎根。

這次的徵件計畫，將從明年度開始畫分為3個檔期，各由1組執行團隊進駐，可利用的範圍包含馬幼藝所室內的3間教室，每間教室約為20坪，並可視需求提出使用戶外廣場，面積約為200坪，可做相關的展演規畫。辦理此徵件目的也是為活化場域空間運用，團隊進駐完全免費，詳細計畫內容及申請文件下載，可至文化局官網最新消息查詢。