台中捷運綠線2021年4月通車，截至去年底虧損金額超過20億元，中捷公司12日提出2024年經營目標，盼提升明年度運量至日平均5萬1000人次以上，初估明年虧損約7.3億元。市長盧秀燕在市政會議指出，最近疫情解封，中捷運量8月已創下歷史新高，未來將繼續加強營運。

盧秀燕表示，過去3年因為疫情的關係，捷運虧損嚴重，且不只台中市，全國各縣市的捷運都是嚴重虧損，台中因為只有1條、虧得還算少，有些縣市非常慘，且疫情期間市府因擔心人潮聚集，也不敢鼓勵大家搭乘大眾運輸，現在疫情解封，捷運要開始加強營運。

盧秀燕說，台中捷運綠線在疫情解封後，今年8月搭乘人次創歷史新高，全月約有140萬至150萬人次，如果這麼多人湧上街頭，將帶來很大的交通負擔，因此，她鼓勵大家多搭捷運。

中捷公司統計，2021年捷運綠線平均日運量為1萬8200人次，之後因受到疫情衝擊，日平均運量下滑，直到今年疫情趨緩，綠線1至5月平均日運量恢復到3萬4100人次，目前預估2024年平均日運量約5萬1000人次，接下來將會更努力培養客群、提升運量。

中捷公司指出，除了透過活動行銷鼓勵民眾搭乘捷運，也推出捷粉專案、單日票、旅郵票等多元乘車方案，並結合具地方特色的旅遊套票、旅遊方案與整合接駁運具等方式，積極提升運量；此外，公司投入開發商品、活化車站空間並拓展廣告，盼增加收益。

經計算，中捷公司12日提出2024年營運目標，在財務方面，推估明年收入約可達5億3771萬元，支出金額約12億7222萬元，總計預估將虧損7億3450萬元。