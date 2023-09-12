日本首相、自民黨總裁岸田文雄明天將啟動黨務及內閣人事改組。綜合日媒報導，目前傳出內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一等閣員可望續任；自民黨內要職人事也大致底定。

綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞及朝日電視台等日媒報導，岸田明天上午將先進行自民黨黨務主管人事異動，之後舉行臨時內閣會議接受閣員請辭，預計下午進行內閣改組。

60歲的松野博一是千葉縣第3選區選出的眾議員，至今共當選8次，在黨內隸屬最大派閥「安倍派」。

松野在踏入政壇前曾擔任過公司職員，也曾進入松下政經塾，2000年首度當選眾議員。松野從2021年10月擔任內閣官房長官以來，負責因應日本國內外重大問題，對岸田來說，讓松野續任似乎有意穩定執政基礎。

經濟產業大臣西村康稔及經濟安全保障擔當大臣高市早苗，也傳出可望在這一波改組中留任現職。

岸田今天也跟執政聯盟的公明黨代表（黨主席）山口那津男會面，兩人就目前由公明黨籍議員齊藤鐵夫擔任的國土交通大臣一職進行商議。

山口會談後在首相官邸受訪時說，已向岸田表達了公明黨對內閣改組的要求，「接下來就委由首相判斷」。岸田表明希望人事安排能適才適所，也會考量整體平衡。

從前首相安倍晉三2012年執政以來，國土交通大臣一直由公明黨籍議員出任。山口強調對公明黨來說，國土交通大臣這個職位很重要。

不過，由於自民黨現任國會議員中，已經無人曾任國土交通大臣，因此黨內也有意見認為應從公明黨手中「奪回」這個職位。

而在黨務人事部分，傳出自民黨副總裁（副主席）麻生太郎、幹事長茂木敏充及政務調查會長萩生田光一，都可望續任現職。

至於現任選舉對策委員長森山裕則傳出可能接任總務會長，其遺缺則由組織運動本部長小淵優子接任。因此，黨內4大一級主管及副總裁人事已大致底定。

自民黨今天上午9時30分左右起，在中央黨部舉行黨務一級主管會議，與會人士包括岸田等人。會中決定，有關將於明天將進行的黨務主管人事異動，將全權委由岸田主導。

岸田在會中說明，從他2021年10月擔任首相以來，不斷致力烏克蘭情勢及物價高漲等各項課題。

他說，兩年來雖然已在經濟及外交方面獲得一定成果，但為了跨越時代轉折點將日本的安全與繁榮傳承給下一代，包括人口減少問題在內，要跟民眾共同努力的問題堆積如山，「日本正面臨關鍵時刻」。

岸田說，為了以政府及自民黨的全力解決刻不容緩的課題，「這次將進行黨務主管人事及內閣人事異動」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120912