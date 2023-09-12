農曆七月，許多異於往常的事件，都可能被放大解讀。萬芳醫院精神科醫師潘建志分享，近日遇到病患跟他說，自己時常於半夢半醒間動彈不得，明明有意識，卻無法挪動身體，擔心是不是遇到了「鬼壓床」。恰逢農曆七月，怕是什麼「不乾淨的東西」找上自己，便趕忙去廟中問事，卻被廟祝說應該來看「精神科」。醫師表示，這在醫學中會用「睡眠障礙」來解釋，通常心理方面有疾病、生病引起身體疼痛、日夜顛倒、工作壓力大的人身上，容易出現這一現象。

【健康療天室】睡著動不了是鬼壓床？ 醫師揭背後真相「4種人最易發作」

俗稱的「鬼壓床」，在精神科中會被解釋為「睡眠麻痺」，是睡眠障礙的一部分，據調查，曾經有30%的人有過類似的經歷。「睡眠麻痺」是患者身體仍處睡眠狀態，但意識卻已經清醒，導致四肢沒有辦法動的現象。醫師表示，人們對於睡眠障礙的理解，跟背後的民俗信仰有關，如果用較為迷信的眼光去看待，就會認為自己被「鬼壓床」。

常熬夜、日夜顛倒，易出現睡眠障礙情況(圖片來源：pixabay)

研究證明，睡眠障礙與生活壓力有關，多發於青少年以及年輕人。 此類人群通常生活壓力過大、作息時間不規律，常有熬夜、失眠、焦慮、以及睡太久的狀況，這些因素都是容易造成睡眠障礙的原因。 此外，體弱多病的人，也容易出現此種症狀。

多做戶外運動，可改善睡眠障礙情況(圖片來源：pixabay)

醫師表示，偶爾有睡眠障礙是正常現象，若是由於生活作息不規律、日夜顛倒引起的睡眠障礙，只要把作息調整回來，多運動、多曬曬太陽，就可以自行調整。但要是超過兩個禮拜都睡不好，就需要注意有沒有其他的症狀，因為長期的睡眠障礙，很有可能是因為精神疾病導致的，例如：憂鬱症、焦慮症、恐慌症、躁鬱症、思覺失調症等等。若是由精神疾病引起的睡眠障礙，則需要及時就醫，加以治療。

萬芳醫院睡眠醫學中心(陳慧玲攝)

醫師提醒，民眾若是除了睡眠障礙以外，還有出現情緒不穩、食慾不振、注意力不集中、容易暴怒或煩躁等情形，可以上網填寫「心理健康量表」或「台灣人憂鬱症量表」，進行自我檢測，若是分數較高，就有看精神科醫師的必要。醫師也說明，在現代,罹患精神疾病的人們非常多,看精神科並不是什麼丟臉的事情，鼓勵民眾有病及早發現，及早治療，切勿諱疾忌醫。