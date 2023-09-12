台中市93歲高齡梁姓老翁因搞錯郵局營業時間，日前深夜呆坐在潭子區某郵局前苦等開門，警方獲報後馳援，但一問三不知，只記得自己「出生於民國19年」，所幸梁翁身上有存摺，警方順利查詢到其身分，將他平安送回家。

大雅警分局指出，潭子分駐所警員蔡易霖、林柏毅執行守望勤務行經潭子區潭興路3段42號時，突見一名老翁坐在郵局前的階梯，並向警方大力揮手，警方見狀隨即停靠路邊，上前關心詢問。

93歲梁姓老翁面容驚慌失措表示，因天色昏暗忘了回家的路，只記得自己出生於民國19年，其他的都忘記了，所幸警方從老翁身上發現存摺簿，上面有老翁姓名。

警方利用警政系統順利查詢到梁姓老翁身分，便聯繫家屬至派出所，讓老翁順利平安返回家中，家屬對於警方積極協助通知深表感激。經了解，梁翁走失距離約2-3公里，當天應是搞錯郵局營業時間，可能從下午坐到晚上。

潭子分駐所所長張崑泰表示，家中若有失智家屬切莫讓其獨自一人外出，並建議申請「愛心手鍊」服務，若不慎走失時，俾利查證迷失者身分，迅速聯絡家屬。